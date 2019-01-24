Calorão continua e máxima pode atingir até 36ºC nesta quinta-feira em Aquidauana

O calorão continua nesta quinta-feira (24) e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) termômetros é de que os podem atingir até 36ºC em Aquidauana. A mínima não fica abaixo de 25ºC.

O dia deve começar com céu claro a parcialmente nublado. De tarde, o clima fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A umidade relativa do ar oscila entre 80% e 45%.