Calorão continua e máxima pode atingir até 36ºC nesta quinta-feira em Aquidauana

Clima
A mínima não fica abaixo de 25ºC
O calorão continua nesta quinta-feira (24) e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) termômetros é de que os podem atingir até 36ºC em Aquidauana. A mínima não fica abaixo de 25ºC.
O dia deve começar com céu claro a parcialmente nublado. De tarde, o clima fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A umidade relativa do ar oscila entre 80% e 45%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS