O susto foi grande, comenta técnico do Aquidauanense após acidente de trânsito

O técnico Mauro Marino, do Aquidauanense, comentou nesta quinta-feira sobre o acidente em que ele e a esposa se envolveram ontem, em Aquidauana, momentos antes do jogo diante do Urso. Eles estavam de moto e foram atingidos por um carro no cruzamento da Rua Pandiá Calógeras com a Antônio Paes de Barros. Marino escapou ileso e a mulher teve alguns ferimentos no joelho.

“Estava a caminho do estádio para o compromisso diante do Urso e acabei me envolvendo no acidente, junto com minha esposa. Graças a Deus não foi nada grave, mas o susto foi grande”, afirmou. O técnico participou normalmente do jogo que terminou com empate de 1 a 1 no Noroeste.

“Foi um jogo difícil, pois a equipe do Urso veio jogando por uma bola, explorando contra-ataque. A gente teve controlo do jogo desde o início, mas infelizmente não fomos eficazes no terço final do campo, perto. Não conseguimos concretizar as jogadas e o empate foi o resultado que não esperávamos”. A equipe enfrenta o Comercial neste final de semana.