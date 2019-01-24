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Aquidauana

Projeto Abraço e Creas atendem em novo endereço, localizado no bairro Alto

Renan Nucci

Publicado em 24/01/2019 às 17:54

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O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) já está atendendo na nova sede localizada na Rua dos Ferroviários nº 1231, bairro Alto, em Aquidauana. Por meio de ação da equipe do CMDCA e da Secretaria Assistência Social, o município de conquistou junto ao Banco Santander via programa Amigo de Valor, recursos financeiros para a compra do imóvel que abrigará esses dois órgãos importantes da rede de assistência social do município.

Com essa conquista junto ao Santander, o imóvel, no valor de R$ 310 mil reais, saiu a custo zero para a prefeitura. O recurso foi destinado pelo Santander diretamente para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA), possibilitando um espaço maior e mais adequado para as atividades do projeto Abraço e atendimentos do Creas.

O programa

O município de Aquidauana conseguiu mais uma vez ser contemplado em edital pelo programa Amigo de Valor, que é uma iniciativa de investimento social, que engaja funcionários, clientes e fornecedores do Santander no direcionamento de parte do seu Imposto de Renda devido para os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os projetos apoiados são indicados pelos Conselhos Estaduais e/ou Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e selecionados via edital a cada dois anos, como aconteceu com Aquidauana.

Os recursos são destinados a projetos de atendimento a meninos e meninas que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, em situações como trabalho infantil, abandono, negligência e maus tratos, abuso e exploração sexual, uso de álcool e drogas e acolhimento institucional, entre outros.

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