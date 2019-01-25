Com Aquidauana no ranking, 7 das 10 cidades mais quentes do Brasil são de MS

Mato Grosso do Sul mais uma vez apareceu no ranking de calor do país, dessa vez sete cidades estavam entre as dez mais quentes. Vários desses municípios registraram mais de 40°C na quarta-feira (23).

Porto Murtinho foi a cidade mais quente do país, foram registrados 41,3°C na cidade que já é conhecida por registrar uma das temperaturas mais altas no estado. Logo atrás veio Três Lagoas, com 40,6°C.

Bela Vista e Aquidauana ficaram quase empatadas, com apenas um décimo de diferença entre uma em outra, na cidade pantaneira os termômetros marcaram 40,1°C, na fronteira com o Paraguai foram registrados 40,2°C.

Jardim também teve seu lugarzinho no ranking registrando 39,3°C. Dando um espacinho para outras cidades, Itaquiraí apareceu em sétimo lugar na lista, registrando 39,1°C.

Na lanterninha, mas ainda sim sendo recorde de calor, Juti registrou 38,9°C e fechou a lista das cidades mais quentes no país.

Campo Grande também teve seu momento de glamour no topo das mais quentes, em dois dias seguidos a cidade foi a mais capital mais quente. Ontem à tarde, a sensação térmica atingiu os 43°C, sendo o mês de janeiro mais quente desde o ano de 1995.