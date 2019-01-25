Operários implantam rede de esgoto e motoristas devem se atentar para evitar acidentes

Aquidauana
Aquidauana progride firme em políticas de saneamento básico
Equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana trabalham na implantação de redes de esgotamento sanitário na Vila Eliane nesta sexta-feira, 25.
É importante que os moradores das vilas e motoristas que trafegam pelas ruas em obras, tenham atenção redobrada para a sinalização, evitando acidentes e optando sempre pelos desvios que são indicados.
Aquidauana progride firme em políticas de saneamento básico para garantir mais qualidade de vida, saúde e proteção ao meio ambiente.
Conforme lembrou o prefeito Odilon Ribeiro, com o programa Avançar Cidades e o apoio do Governo do Estado via Sanesul, Aquidauana recebe R$ 7,9 milhões em esgotamento sanitário.
"Com esse novo investimento, no prazo de até 12 meses, vamos mais do que dobrar a quantidade de ligações de esgoto feitas em 30 anos na cidade", informou o prefeito.
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Programação em Anastácio
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