Operários implantam rede de esgoto e motoristas devem se atentar para evitar acidentes

Equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana trabalham na implantação de redes de esgotamento sanitário na Vila Eliane nesta sexta-feira, 25.

É importante que os moradores das vilas e motoristas que trafegam pelas ruas em obras, tenham atenção redobrada para a sinalização, evitando acidentes e optando sempre pelos desvios que são indicados.

Aquidauana progride firme em políticas de saneamento básico para garantir mais qualidade de vida, saúde e proteção ao meio ambiente.

Conforme lembrou o prefeito Odilon Ribeiro, com o programa Avançar Cidades e o apoio do Governo do Estado via Sanesul, Aquidauana recebe R$ 7,9 milhões em esgotamento sanitário.

"Com esse novo investimento, no prazo de até 12 meses, vamos mais do que dobrar a quantidade de ligações de esgoto feitas em 30 anos na cidade", informou o prefeito.