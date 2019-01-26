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Sábado do Churrasco

Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Renan Nucci

Publicado em 26/01/2019 às 09:11

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Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
COXÃO DURO KG  R$ 17,90
PATINHO KG  R$ 18,60
ACEM KG  R$ 16,80
MIOLO DA PALETA KG  R$ 16,80
PONTA DE PALETA KG  R$ 13,99
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,99
PONTA PEITO FRIBOI  KG   R$ 16,25
PONTA PEITO BOVINO KG  R$ 16,25
MUSCULO KG  R$ 13,99
COSTELA RIPA KG   R$  9,99
COSTELA MINGUINHA KG   R$  9,90
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$ 18,49
FRALDINHA KG  R$ 12,99
LINGUICA MISTA COPACOL 1KG  R$ 12,49
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG  R$ 10,49
LINGÜIÇA MIXTA BELLO KG  R$  8,99
LINGÜIÇA TOSCANA PERDIGÃO 600GR SABORES  R$ 15,99
CORAÇÃO FRANGO COPACOL BDJ KG  R$ 19,90
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$  8,99
PETISCO FRANGO TEMPERADO COPACOL KG  R$  8,99
COXA E SOBRECOXA BELLO KG  R$  5,99
FRANGO SADIA KG  R$  6,49
FRANGO A PASSARINHO SADIA KG  R$  7,69
COXA SADIA BDJ KG  R$  7,99
SOBRECOXA SADIA BDJ KG  R$  7,99
VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML  R$  1,89
FAROFA YOKI 500GR TRADICIONAL  R$  3,99
SAL YOKI TEMPERO PARA CHURRASCO 500GR  R$  4,99
MAIONESE HELLMANNS 500GR  R$  5,99
MOLHO CHURRASCO PONZAN TRAD.250ML  R$  4,89
TEMPERO SABOR AMI 1KG  R$  9,39
PIMENTA BIQUINHO DONANA 180GR  R$  8,95
PIMENTA MALAGUETA PONZAN 180GR  R$  8,98
SHOYO HINOMOTO 500ML  R$  5,97
SHOIO HINOMOTO 1LT  R$  8,96
CERVEJA SKOL 350ML CX C/18  R$ 42,99
CERV.BRAHMA 269ML  R$  1,99
CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML  R$  1,49
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT   R$ 11,99
MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG  R$  6,29
MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA KG  R$  5,99
REFRIGERANTE COCA COLA 3 LTS  R$  6,99
REFRIG.GUARANA ANTARCTICA 2LTS  R$  5,29
REFRIG.SUKITA 2LTS  R$  3,59
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS  R$  3,49
CARVÃO VEGETAL 3KG  R$  6,49
CARVÃO VEGETAL 5KG  R$  8,99
CARVÃO VEGETAL 7KG  R$ 10,99

Não perca hoje na Loja 03, somente na Loja 03, das 9 as 12h Degustação, venha participar.

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS 

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