Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Sábado do Churrasco
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,90
|PATINHO KG
|R$ 18,60
|ACEM KG
|R$ 16,80
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,80
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 16,25
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 16,25
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,49
|FRALDINHA KG
|R$ 12,99
|LINGUICA MISTA COPACOL 1KG
|R$ 12,49
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|LINGÜIÇA MIXTA BELLO KG
|R$ 8,99
|LINGÜIÇA TOSCANA PERDIGÃO 600GR SABORES
|R$ 15,99
|CORAÇÃO FRANGO COPACOL BDJ KG
|R$ 19,90
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 8,99
|PETISCO FRANGO TEMPERADO COPACOL KG
|R$ 8,99
|COXA E SOBRECOXA BELLO KG
|R$ 5,99
|FRANGO SADIA KG
|R$ 6,49
|FRANGO A PASSARINHO SADIA KG
|R$ 7,69
|COXA SADIA BDJ KG
|R$ 7,99
|SOBRECOXA SADIA BDJ KG
|R$ 7,99
|VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML
|R$ 1,89
|FAROFA YOKI 500GR TRADICIONAL
|R$ 3,99
|SAL YOKI TEMPERO PARA CHURRASCO 500GR
|R$ 4,99
|MAIONESE HELLMANNS 500GR
|R$ 5,99
|MOLHO CHURRASCO PONZAN TRAD.250ML
|R$ 4,89
|TEMPERO SABOR AMI 1KG
|R$ 9,39
|PIMENTA BIQUINHO DONANA 180GR
|R$ 8,95
|PIMENTA MALAGUETA PONZAN 180GR
|R$ 8,98
|SHOYO HINOMOTO 500ML
|R$ 5,97
|SHOIO HINOMOTO 1LT
|R$ 8,96
|CERVEJA SKOL 350ML CX C/18
|R$ 42,99
|CERV.BRAHMA 269ML
|R$ 1,99
|CERV.ANTARCTICA SUBZERO 269ML
|R$ 1,49
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 11,99
|MANDIOCA CONGELADA MIRANDENSE 1KG
|R$ 6,29
|MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA KG
|R$ 5,99
|REFRIGERANTE COCA COLA 3 LTS
|R$ 6,99
|REFRIG.GUARANA ANTARCTICA 2LTS
|R$ 5,29
|REFRIG.SUKITA 2LTS
|R$ 3,59
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,99
Não perca hoje na Loja 03, somente na Loja 03, das 9 as 12h Degustação, venha participar.
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS