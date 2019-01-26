Inmet mantém alerta de tempestade com granizo para Aquidauana e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém para este sábado o alerta de tempestade emitido ontem, com risco de queda de granizo para Aquidauana e região. Cidades como Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Jardim também são ameaçadas - o alerta se estende para outras áreas do estado.

Conforme a previsão, o risco é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou 50 milímetros por dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O Inmet avisa que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. O dia amanheceu quente e parcialmente nublado, mas a previsão é de que seja nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas de manhã até à noite, com mínima de 24°C e máxima de 33°C.