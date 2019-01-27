Domingo tem previsão de chuvas ao longo do dia em Aquidauana e região

Clima
A temperatura hoje não passa dos 34 graus
Neste domingo (27) a previsão do tempo indica céu nublado pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde e a noite. A informação é do boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar deve varia entre 50% e 90%,
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS