Domingo tem previsão de chuvas ao longo do dia em Aquidauana e região

Neste domingo (27) a previsão do tempo indica céu nublado pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde e a noite. A informação é do boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar deve varia entre 50% e 90%,