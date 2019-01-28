Após queda, motociclista foge do local e “abandona” garupa ferida em Aquidauana

Acidente
Acidente aconteceu na noite de ontem (27)
Mulher de 28 anos ficou ferida em uma queda de moto na noite de ontem (27) por volta das 20h, na Rua José Duarte, Ovídio Costa I em Aquidauana. O que chamou a atenção na ocorrência, é que o piloto fugiu do local com o veículo envolvido no acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados para atender de queda de motocicleta. No local, encontraram a vítima com ferimentos no punho. Ela era garupa de uma motocicleta, mas o piloto fugiu do local mesmo acidentado.
A vítima foi imobilizada e socorrida para o Pronto Socorro de Aquidauana.
*Com informações de Francis Leone
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