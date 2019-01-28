Após queda, motociclista foge do local e “abandona” garupa ferida em Aquidauana

Mulher de 28 anos ficou ferida em uma queda de moto na noite de ontem (27) por volta das 20h, na Rua José Duarte, Ovídio Costa I em Aquidauana. O que chamou a atenção na ocorrência, é que o piloto fugiu do local com o veículo envolvido no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados para atender de queda de motocicleta. No local, encontraram a vítima com ferimentos no punho. Ela era garupa de uma motocicleta, mas o piloto fugiu do local mesmo acidentado.

A vítima foi imobilizada e socorrida para o Pronto Socorro de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone