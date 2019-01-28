Bandidos armam emboscada e roubam caminhonete de corretor de imóveis em Aquidauana

Dois bandidos ainda não identificados armaram uma emboscada e roubaram a caminhonete de um corretor de imóveis de 54 anos na tarde de ontem (27) em Aquidauana.

Conforme o registro da polícia, a vítima detalhou que vende propriedades rurais e no sábado um homem entrou em contato, por telefone, e disse que estava interessado em uma fazenda localizada na saída do município.

O encontro para o negócio foi marcado para o dia seguinte, domingo. Por volta das 13h, o corretor encontrou dois homens em Aquidauana e os levou em sua caminhonete na direção da fazenda. A intenção era mostra a propriedade aos possíveis compradores.

Contudo, no meio do caminho, um deles deu a entender que estava armado e anunciou o assalto. Porém, a vítima se jogou da caminhonete e fugiu por uma mata existente a beira da estrada.

Os bandidos fugiram levando o veículo enquanto a vítima foi buscar ajuda em uma aldeia indígena.

A polícia foi chama e depois de patrulhar a área conseguiu encontrar a caminhonete da vítima em frente ao ginásio Poliesportivo de Aquidauana. Os assaltantes ainda não foram encontrados.

*Com informações Programa na MIRA (Rádio 103.5)