Bandidos armam emboscada e roubam caminhonete de corretor de imóveis em Aquidauana

Assalto
Crime aconteceu na tarde de ontem (27)
Dois bandidos ainda não identificados armaram uma emboscada e roubaram a caminhonete de um corretor de imóveis de 54 anos na tarde de ontem (27) em Aquidauana.
Conforme o registro da polícia, a vítima detalhou que vende propriedades rurais e no sábado um homem entrou em contato, por telefone, e disse que estava interessado em uma fazenda localizada na saída do município.
O encontro para o negócio foi marcado para o dia seguinte, domingo. Por volta das 13h, o corretor encontrou dois homens em Aquidauana e os levou em sua caminhonete na direção da fazenda. A intenção era mostra a propriedade aos possíveis compradores.
Contudo, no meio do caminho, um deles deu a entender que estava armado e anunciou o assalto. Porém, a vítima se jogou da caminhonete e fugiu por uma mata existente a beira da estrada.
Os bandidos fugiram levando o veículo enquanto a vítima foi buscar ajuda em uma aldeia indígena.
A polícia foi chama e depois de patrulhar a área conseguiu encontrar a caminhonete da vítima em frente ao ginásio Poliesportivo de Aquidauana. Os assaltantes ainda não foram encontrados.
*Com informações Programa na MIRA (Rádio 103.5)
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