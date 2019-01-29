Calorão pode ser de 35ºC nesta terça-feira em Aquidauana

Depois de um dia que começou “cinza”, o calorão está de volta a Aquidauana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a máxima pode alcançar até 35ºC nesta terça-feira. Já a mínima não fica abaixo de 21ºC.

O dia começa com céu parcialmente nublado. De tarde, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas.

A umidade do ar oscila entre 95% e 45%.