Calorão pode ser de 35ºC nesta terça-feira em Aquidauana

Clima
De tarde, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas
Depois de um dia que começou “cinza”, o calorão está de volta a Aquidauana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a máxima pode alcançar até 35ºC nesta terça-feira. Já a mínima não fica abaixo de 21ºC.
O dia começa com céu parcialmente nublado. De tarde, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas.
A umidade do ar oscila entre 95% e 45%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS