Mulher fica ferida após bater carro em árvore na "Estrada do Pequi"

Aquidauana
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (29)
Mulher de 50 anos ficou ferida depois de perder o controle da direção do veículo que conduzia e bater em uma arvore.
O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (29) na “Estrada do Pequi”, há aproximadamente 1 km da rodovia BR-262 em Aquidauana.
Segundo apurado pelo O Pantaneiro, a vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Pronto Socorro.
Com a batida, o veículo, um Onix prata, ficou danificado na parte dianteira.
*Com informações de Francis Leone
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