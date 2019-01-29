Ruas de Aquidauana recebem sinalização e Duque de Caxias tem sentido único em novo trecho

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo está fazendo mudanças para melhorar o fluxo do trânsito e dar mais segurança aos motoristas.

Uma dessas mudanças já poderá ser vista ainda essa semana, que é a transformação em mão única da Rua Duque de Caxias no trecho entre Avenida Pantaneta e rua Giovani Toscano de Brito, sentido centro/bairro.

Comerciantes e moradores da localidade, com a mudança de sentido do trânsito, manifestaram aprovação por conta de segurança, uma vez que a via em dois sentidos causava preocupação, pois uma das pistas era mais estreita e havia o risco de veículos colidirem.

Com a mudança da via em sentido único, os motoristas e motociclistas que seguem bairro/centro tem a alternativa de entrar à direita na rua Giovani Toscano de Brito para acesso à rua dos Ferroviários.

"No início, toda mudança pode gerar desconforto. Mas essa implantação de sentido único no trecho da Duque de Caxias tem como objetivos dar maior fluidez ao trânsito, evitar acidentes, permitir maior espaço para estacionamento e favorecer a segurança na travessia de pedestres”, explicou o secretário de Planejamento, Ronaldo Ângelo de Almeida.



SINALIZAÇÃO URBANA

Outra mudança notada pela comunidade no trânsito de Aquidauana são as ruas sinalizadas. O prefeito Odilon Ribeiro assinou com o Governo do Estado um convênio de R$ 161.245,35 para a sinalização vertical e horizontal em Aquidauana.

Esse recurso está sendo investido na melhoria da sinalização da cidade, com base em estudos técnicos avaliando o que é melhor para a fluidez e maior segurança no trânsito local.

“É um custo alto a sinalização viária. Graças a parceria do Governo do Estado conseguimos esse benefício para cidade. Mas, sem dúvidas, de nada adianta investirmos em sinalização se não houver respeito à legislação de trânsito”, ressaltou o prefeito Odilon.

