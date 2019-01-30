A partir de hoje, trecho da Rua Duque de Caxias será mão única

A partir desta quarta-feira (30), será mão única o trecho da Rua Duque de Caxias entre Avenida Pantaneta até semáforo da rua Geovane Toscano de Brito em Aquidauana.

Segundo divulgado pela prefeitura, a via está devidamente sinalizada e equipe do departamento de trânsito da prefeitura municipal de Aquidauana estão no local orientando aos motoristas.

*Com informações de Francis Leone