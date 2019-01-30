"Estrada da região da Baía Negra e Querência receberão melhorias", afirma prefeito Odilon

Aquidauana
Todas essas melhorias são solicitadas visando dar maior trafegabilidade nas estradas para escoamento da produção rural
O prefeito Odilon Ribeiro liderou uma comissão na manhã de hoje, 30, na governadoria, para uma reunião com o vice-governador Murilo Zauith, que também é secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra).
Na oportunidade foi solicitado ao Governo do Estado por meio da Seinfra a execução de serviços de patrolamento, cascalhamento e levantamento da estrada da região da Baía Negra e Querência e, ainda, a recuperação de pontes dessa localidade, inclusive, com a substituição de pontes menores por tubulação.
Todas essas melhorias são solicitadas visando dar maior trafegabilidade nas estradas para escoamento da produção rural e acesso aos ônibus do transporte escolar. Para efetuar o serviço nas estradas rurais, dentro de alguns dias na região, o Governo do Estado se comprometeu a enviar máquinas e caminhões, que serão somados aos caminhões da Prefeitura de Aquidauana na realização da obra.
“Sozinho não conseguimos governar e administrar nada. Por isso, em comissão viemos representando a nossa cidade, o executivo, legislativo e os produtores para pedir a parceria do Governo do Estado para melhorar as nossas estradas. A produção rural é parte importante da economia da cidade e o que os produtores pedem é ter condição de transportar seus produtos em boas estradas. O transporte dos alunos também é beneficiado com estrada em boa qualidade de tráfego”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.
Acompanharam o prefeito na agenda na governadoria o vereador Sebastião dos Santos, o deputado estadual Felipe Orro e os produtores rurais Silverlei (Fazenda Baía das Coxas) e Pedro Correa (Fazenda Baía Negra).
“Mais uma conquista que levamos do Governo do Estado para Aquidauana! É um serviço que precisa ser feito com qualidade e o governo prontamente atenderá essa solicitação do prefeito Odilon”, destacou o vereador Sebastiãozinho.
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