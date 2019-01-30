Máxima pode alcançar até 36ºC nesta quarta em Aquidauana

A quarta-feira (30) deve ser mais um dia de intenso calor em Aquidauana. Isso porque, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 36ºC e mínima de 24ºC.

Os períodos da manhã e tarde devem ser com céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva.

Já a umidade relativa do ar oscila entre 80% e 45%.