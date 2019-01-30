Máxima pode alcançar até 36ºC nesta quarta em Aquidauana

Sem chuva
A umidade relativa do ar oscila entre 80% e 45%
A quarta-feira (30) deve ser mais um dia de intenso calor em Aquidauana. Isso porque, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 36ºC e mínima de 24ºC.
Os períodos da manhã e tarde devem ser com céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva.
Já a umidade relativa do ar oscila entre 80% e 45%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS