PM prende 3 foragidos nas últimas 24h em Aquidauana

Nas últimas 24 horas, equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana capturou três Foragidos da Justiça.

Segundo divulgado pela assessoria de comunicação do batalhão, o primeiro a ser preso foi um homem de 28 anos. Ele foi visto pelos policiais, na entrada de um Mercado localizado no Centro da cidade, por volta das 15h. Sua atitude suspeita de entrar no estabelecimento comercial assim que viu a equipe PM foi motivou a abordagem. Contra ele havia uma determinação judicial de imediata prisão.

O segundo foragido foi um homem de 34 anos, preso nas instalações do Tribunal de Justiça (Comarca de Aquidauana), as 16h, após chegar a informação de que ali se encontrava mais um procurado pela Justiça.

Já o terceiro foragido capturado foi um homem de 30 anos. A prisão ocorreu quando a equipe prestava apoio aos policiais militares de Anastácio, no Jardim Tarumã, por volta das 18h. O homem tentou mudar rapidamente de direção assim que viu a aproximação da viatura, o que motivou sua abordagem. Contra ele havia um “mandado de prisão”.

Antes das prisões e encaminhamentos à Delegacia, todos tiveram seus nomes consultados no sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo constatadas suas pendências com a Justiça Brasileira.