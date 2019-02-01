Idoso que vivia em condições insalubres é resgatado em Camisão

A equipe do SAD foi requisitada pelo ESF de Camisão para visitar e avaliar um paciente, e verificar se o mesmo tem perfil para ser atendido pelo SAD. Chegando ao local, foi constatado que o paciente, um idoso de aproximadamente 66, anos morando praticamente sozinho, em condições precárias e insalubre, onde os vizinhos se revezam para ajudar nos cuidados devido a gravidade do quadro clínico.

Sendo assim o paciente foi conduzido para o hospital regional onde passará por uma bateria de exames, posterior avaliação e encaminhamentos, e será acompanhado pelas equipes da saúde e ação social, promovendo desta forma cuidados em conjunto entre o SAD, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social.