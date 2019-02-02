Embriagado, jovem é preso após empinar moto perto da PM em Aquidauana

Trânsito
O fato aconteceu na Rua Duque de Caxias
Motociclista de 22 anos foi preso na madrugada deste sábado (2) depois de empinar moto perto de equipe da Policia Militar em Aquidauana. O fato aconteceu na Rua Duque de Caxias. Além disso, o próprio condutor confessou à polícia que tinha bebido em uma conveniência.
As informações são do registro da polícia. Segundo o B.O, o rapaz foi abordado depois de ser flagrado empinando a motocicleta comum garupa.
Na abordagem, o jovem disse que estava fazendo uma “gracinha” e ainda disse que bebeu duas garrafas de cerveja 600ml em uma conveniência.
Ele se recusou a fazer o bafômetro, mas apresentava todos os sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, lentidão na fala e ainda forte odor de bebida.
Por isso, ele foi preso e levado para a delegacia de Aquidauana.
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