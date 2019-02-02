Embriagado, jovem é preso após empinar moto perto da PM em Aquidauana

Motociclista de 22 anos foi preso na madrugada deste sábado (2) depois de empinar moto perto de equipe da Policia Militar em Aquidauana. O fato aconteceu na Rua Duque de Caxias. Além disso, o próprio condutor confessou à polícia que tinha bebido em uma conveniência.

As informações são do registro da polícia. Segundo o B.O, o rapaz foi abordado depois de ser flagrado empinando a motocicleta comum garupa.

Na abordagem, o jovem disse que estava fazendo uma “gracinha” e ainda disse que bebeu duas garrafas de cerveja 600ml em uma conveniência.

Ele se recusou a fazer o bafômetro, mas apresentava todos os sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, lentidão na fala e ainda forte odor de bebida.

Por isso, ele foi preso e levado para a delegacia de Aquidauana.