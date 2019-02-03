Aquidauanense perde em casa para o Sete, mas se mantém vice-líder

O Aquidauanense conheceu ontem sua primeira derrota no Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul. Jogando em casa, no Estádio Noroeste, a equipe de Aquidauana foi derrotada por 2 a 0 pelo Sete de Dourados, timee que até então não havia vencido na competição.

Os destaques da partida foram o atacante Otacílio Neto, que marcou os dois gols da vitória, e o goleiro Roger Paranhos, que defendeu pênalti do meia Uelison Santana no segundo tempo, quando a vantagem do time de Dourados era de só um gol. Já é o segundo pênalti decisivo perdido por Santana.

Apesar da derrota, o Aquidauanense, atual campeão da Série B de Mato Grosso do Sul, se mantém com oito pontos na vice-liderança atrás do Águia Negra. O 7, por sua vez, deixa a última posição da tabela, mas continua na zona de rebaixamento.

Outros jogos

Ainda ontem, o Operário de Dourados recebeu o Corumbaense e perdeu por 2 a 0. Em Campo Grande o ABC foi derrotado pela SERC por 1 a 0. Neste domingo (3), às 16h, outras três partidas. No Morenão, tem clássico entre Operário FC e Comercial, com transmissão de TV. Em Mundo Novo, o Urso joga em casa contra o Águia Negra. No Estádio Laertão, o Costa Rica, em busca de reabilitação, enfrenta o Novo FC.