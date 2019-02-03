Tem início lotação dos professores da rede municipal de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Educação divulgou o cronograma de lotação dos professores e coordenadores pedagógicos efetivos, que atuarão na Rede Municipal de Ensino no ano letivo 2019.

Conforme a Resolução nº 01/2019, publicada no Diário Oficial do Município, na edição n° 1.118, páginas 18 e 19, de 17 de janeiro de 2019, a lotação do professor teve início na sexta-feira e continua pelos dias 04, 05 e 06 de fevereiro, levando em conta o seu quadro efetivo e a real necessidade da comunidade escolar e conforme descrito no Anexo Único da Resolução, devem participar dela todos os professores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, designados para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.

A resolução determina também que o professor legalmente impedido de comparecer na data e local estabelecido para lotação poderá ser representado por outra pessoa, mediante procuração e, ainda, caso não comparecer ou não enviar representante, perderá o direito à opção, sendo-lhe atribuídas aulas remanescentes, na unidade escolar onde houver a vaga.

O processo de escolha de aulas dos professores efetivos, respeitado o objeto de concurso e/ou habilitação, obedecerá à ordem de classificação no concurso público.

O professor que se encontra readaptado temporariamente ou cedido para outros órgãos e entidades, exceto da administração direta, deverá obrigatoriamente efetivar sua lotação nas vagas remanescentes.

A Lotação dos professores da Educação Infantil na etapa creche (0 a 3 anos), em período integral, dar-se-á no somente período matutino. Os professores de Educação Física e Arte da Rede Municipal de Ensino serão lotados na Educação Infantil (Pré-escolar I e II), anos iniciais e/ou finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Já os professores das escolas indígenas da Rede Municipal de Ensino serão lotados nos anos iniciais (1º ao 3º ano) do Ensino Fundamental, preferencialmente que tenham cursado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC e/ou Saberes Indígenas. Nesse caso a lotação será com 20 h/a, sendo 10 h/a (Base Nacional Comum) + Arte e Cultura Terena e Prática de Construção da Leitura e Escrita + 06 h/a atividades.

SERVIÇO - Mais informações sobre a lotação dos professores e coordenadores podem ser obtidas diretamente na resolução, disponível no Diário Oficial do Município ou na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), localizada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700 – Vila Cidade Nova.

DATAS E HORÁRIOS

DIA 01/02/2019 – Sexta-feira – professores das escolas municipais indígenas da região de Taunay. Local: EMIP MARCOLINO LILI – ALDEIA LAGOINHA - Educação Infantil – 8 horas; Ensino Fundamental/Anos Iniciais – 9 horas; Língua Materna Terena – 10h30min.

DIA 04/02/2019 – Segunda-feira – Local: SEMED/ período matutino - Professores da Educação Infantil conforme o ano do concurso é o horário: 1988 – 7h30min; 1998 – 7h45min; 2002 – 9h30min; 2008 – 10h15min; 2017/2018 – 11 horas.

DIA 04/02/2019 – Segunda-feira – Local: SEMED/ período vespertino - Professores da Escola Municipal Indígena Pólo Lutuma Dias (Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Língua Materna Terena) – 15 horas.

DIA 05/02/2019 – Terça-feira – Local: SEMED/ período matutino - Professores do Ensino Fundamental/Anos Iniciais - Concurso Público: 1988 – 7h30min; 1994 – 7h45min; 1998 – 8h30min; 2002 – 9h15min; 2008 – 9h45min; 2017 – 11 horas.

DIA 06/02/2018 – Quarta-feira – Local: SEMED/ período matutino - Coordenador Pedagógico/Especialista em Educação–7h30min; Professor da Sala de Tecnologia – 7h45min; Professores de História – 8 horas; Professores de Geografia – 8h30min; Língua Portuguesa – 9 horas.

DIA 06/02/2018 – Quarta-feira – Local: SEMED/ período vespertino - Língua Estrangeira Moderna – Inglês – 13h30min; Arte – 14 horas; Matemática – 14h30min; Ciências da Natureza – 15h30min; e Educação Física – 16h30min.

