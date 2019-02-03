Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:33

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Tem início lotação dos professores da rede municipal de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 03/02/2019 às 08:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Educação divulgou o cronograma de lotação dos professores e coordenadores pedagógicos efetivos, que atuarão na Rede Municipal de Ensino no ano letivo 2019. 

Conforme a Resolução nº 01/2019, publicada no Diário Oficial do Município, na edição n° 1.118, páginas 18 e 19, de 17 de janeiro de 2019, a lotação do professor teve início na sexta-feira e continua pelos dias 04, 05 e 06 de fevereiro, levando em conta o seu quadro efetivo e a real necessidade da comunidade escolar e conforme descrito no Anexo Único da Resolução, devem participar dela todos os professores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, designados para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.

A resolução determina também que o professor legalmente impedido de comparecer na data e local estabelecido para lotação poderá ser representado por outra pessoa, mediante procuração e, ainda, caso não comparecer ou não enviar representante, perderá o direito à opção, sendo-lhe atribuídas aulas remanescentes, na unidade escolar onde houver a vaga.

O processo de escolha de aulas dos professores efetivos, respeitado o objeto de concurso e/ou habilitação, obedecerá à ordem de classificação no concurso público.

O professor que se encontra readaptado temporariamente ou cedido para outros órgãos e entidades, exceto da administração direta, deverá obrigatoriamente efetivar sua lotação nas vagas remanescentes. 

A Lotação dos professores da Educação Infantil na etapa creche (0 a 3 anos), em período integral, dar-se-á no somente período matutino. Os professores de Educação Física e Arte da Rede Municipal de Ensino serão lotados na Educação Infantil (Pré-escolar I e II), anos iniciais e/ou finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Já os professores das escolas indígenas da Rede Municipal de Ensino serão lotados nos anos iniciais (1º ao 3º ano) do Ensino Fundamental, preferencialmente que tenham cursado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC e/ou Saberes Indígenas. Nesse caso a lotação será com 20 h/a, sendo 10 h/a (Base Nacional Comum) + Arte e Cultura Terena e Prática de Construção da Leitura e Escrita + 06 h/a atividades.

SERVIÇO - Mais informações sobre a lotação dos professores e coordenadores podem ser obtidas diretamente na resolução, disponível no Diário Oficial do Município ou na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), localizada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700 – Vila Cidade Nova.

DATAS E HORÁRIOS

DIA 01/02/2019 – Sexta-feira – professores das escolas municipais indígenas da região de Taunay. Local: EMIP MARCOLINO LILI – ALDEIA LAGOINHA - Educação Infantil – 8 horas; Ensino Fundamental/Anos Iniciais – 9 horas; Língua Materna Terena – 10h30min.

DIA 04/02/2019 – Segunda-feira – Local: SEMED/ período matutino - Professores da Educação Infantil conforme o ano do concurso é o horário: 1988 – 7h30min; 1998 – 7h45min; 2002 – 9h30min; 2008 – 10h15min; 2017/2018 – 11 horas.

DIA 04/02/2019 – Segunda-feira – Local: SEMED/ período vespertino - Professores da Escola Municipal Indígena Pólo Lutuma Dias (Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Língua Materna Terena) – 15 horas.

DIA 05/02/2019 – Terça-feira – Local: SEMED/ período matutino - Professores do Ensino Fundamental/Anos Iniciais - Concurso Público: 1988 – 7h30min; 1994 – 7h45min; 1998 – 8h30min; 2002 – 9h15min; 2008 – 9h45min;                                  2017 – 11 horas.

DIA 06/02/2018 – Quarta-feira – Local: SEMED/ período matutino - Coordenador Pedagógico/Especialista em Educação–7h30min; Professor da Sala de Tecnologia – 7h45min; Professores de História – 8 horas; Professores de Geografia – 8h30min; Língua Portuguesa – 9 horas. 

DIA 06/02/2018 – Quarta-feira – Local: SEMED/ período vespertino - Língua Estrangeira Moderna – Inglês – 13h30min; Arte – 14 horas; Matemática – 14h30min; Ciências da Natureza – 15h30min; e Educação Física – 16h30min.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo