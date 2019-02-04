Calorão continua e termômetros podem marcar até 31°C hoje em Aquidauana

Clima
A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 55%.
Os termômetros vão continuar marcando acima de 30°C em Aquidauana nesta segunda-feira (4). A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A máxima hoje pode atingir 31°C e a mínima não fica abaixo de 21°C. De tarde há previsão de chuva forte e em algumas regiões até trovadas.
A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 55%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS