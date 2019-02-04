Calorão continua e termômetros podem marcar até 31°C hoje em Aquidauana

Os termômetros vão continuar marcando acima de 30°C em Aquidauana nesta segunda-feira (4). A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A máxima hoje pode atingir 31°C e a mínima não fica abaixo de 21°C. De tarde há previsão de chuva forte e em algumas regiões até trovadas.

A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 55%.