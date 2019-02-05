Diretor do Detran de Aquidauana participa da posse de Nelsinho em Brasília

Convidado
Cerimônia ocorreu na última quarta-feira (30)
O senador Nelsinho Trad deixou o PTB na última quarta-feira (30), mesmo dia em que se filiou ao PSD, confirmou a assessoria de comunicação do parlamentar. A convite do senador e também do deputado federal Fábio Trad, o ex-vereador e atual diretor do Detran de Aquidauana Clezio Fialho, participou da cerimônia de posse em Brasília.
Segundo divulgado pelo Campo Grande News, com o ato, o Partido Social Democrático passa a ser a segunda maior bancada no Senado Federal com dez senadores.
Por meio de nota, a assessoria esclareceu que “a decisão do senador sul-mato-grossense pela troca se deu por uma maior ampliação de espaços políticos importantes naquela Casa”.
“O PSD tem uma trajetória política contundente por sempre estar engajado a favor e alinhado com o próprio PTB frente a grandes desafios pelos quais o país passou e tem passado. Foi uma decisão difícil, mas muito consciente de que minha atuação parlamentar será muito beneficiada com isso. Não estou fazendo uma escolha apenas pessoal, mas uma escolha pelo que é melhor para Mato Grosso do Sul: mais oportunidades, e mais recursos para investimentos em bons projetos”, disse Nelsinho.
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