Inmet prevê calor de 33°C e chuva à tarde nesta terça em Aquidauana

Clima
Já a mínima não fica abaixo de 23°C
A terça-feira será mais um dia de calor com possibilidade de chuva em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem alcançar até 33°C. Já a mínima não fica abaixo de 23°C.
Além disso, pode chover de tarde e à noite. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 45%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS