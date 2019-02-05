Inmet prevê calor de 33°C e chuva à tarde nesta terça em Aquidauana

A terça-feira será mais um dia de calor com possibilidade de chuva em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem alcançar até 33°C. Já a mínima não fica abaixo de 23°C.

Além disso, pode chover de tarde e à noite. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 45%.