Relembre artigo de professor sobre a despedida do Padre Thiago

Pela despedida do Padre Thiago Palmeira Machado da comunidade de Aquidauana, o arquiteto, professor, líder da comunidade e escritor Paulo Correa de Oliveira publicou artigo que traz reflexão e conforto a quem admirava o trabalho do pároco. Veja:

REFLEXÃO SOBRE UMA NORMA

Chegou a época das transferências dos Padres Redentoristas. É uma norma que se repete, no máximo, a cada quatro anos. Os religiosos, por obediência, aceitam a nova designação. E, as comunidades, no espanto, se alvoroçam pela decisão superior imposta.

A surpresa paroquial costuma ser grande, sobretudo, como no nosso caso, em que a liderança do pároco, Padre Thiago Palmeira Machado, foi muito produtiva no seu período administrativo.

Acredito ser oportuna para a comunidade uma reflexão sobre esse tema. Lembramos aqui do Evangelho em que Cristo narra a distribuição dos talentos:

Um homem que ia viajar chama seus empregados, e entrega seus bens a eles, sem lhes dizer quando voltaria. A um deu cinco talentos, a outro, dois, e ao terceiro, um. Ao voltar, participa da alegria do primeiro que lhe devolve mais cinco, do segundo que lhe dá mais dois, e repreendeu o terceiro que lhe devolve um talento sem multiplicar.

Analisando o Evangelho vemos que a volta e a cobrança da aplicação dos talentos não foi estabelecida pelo senhor, nem o dia, nem a hora. Os bons empregados trataram de ganhar tempo, e fazer render da melhor forma os talentos dados pelo senhor, o importante era cumprir a missão.

Cada ser humano é diferente do outro. Entre milhões e milhões de seres, cada um é único. Não existem dois iguais. Os talentos dados por Deus se diversificam em quantidade e qualidade, de modo que cada um é capacitado diferentemente.

Entretanto, a perfeição não é deste mundo, nem todos conseguem multiplicar cem por cento seus diversos talentos. Não podemos é aceitar a porcentagem negativa. É sábia esta alternância dos administradores na Congregação Redentorista, como o é também na administração política. É um período de avaliação: o que foi bom? O que não foi? O que pode melhorar?

E assim, no aperfeiçoamento, aguardamos o Reino do Céu. Nesse apagar das luzes do nosso Pároco, Padre Thiago, somos testemunhas que ele conseguiu multiplicar, no espaço do seu tempo, os talentos a ele confiados em

Aquidauana, tantas foram as realizações materiais e espirituais introduzidas.

Certamente, agora, novas missões o aguardam.

Como seu último ato oficial na comunidade, criou o Museu de Arte Sacra com o nome da inesquecível Dona Lourdes Fragelli, num gesto de reconhecimento e gratidão a essa senhora que transbordava de amor e solidariedade aos padres, seus vizinhos da

Praça. Dona Lourdes sempre os acolhia como filhos. E, por sua vez, participava de todas as necessidades da Paróquia. Deixou sua contribuição em várias. Lembramos, entre outras, do altar-mor, da imagem principal da padroeira, do ar- condicionado, dos lustres, dos vitrais, como também dos almoços beneficentes por ela constantemente patrocinados.

Uma última mensagem:

Padre Thiago, participamos da alegria que, com certeza, o Senhor lhe dedica neste ajuste de contas pela sua missão bem cumprida.

Como fiéis paroquianos, aguardamos o novo administrador, Padre Paulo, certamente, com talentos diversificados, mas com a esperança que encontre terreno fértil em Aquidauana para desenvolvê-los, a partir de agora, num novo tempo.