Termômetros oscilam entre 34ºC e 24ºC nesta quarta em Aquidauana

Os termômetros devem oscilar entre 34ºC e 24ºC nesta quarta-feira (6) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Além disso, a previsão é de que o dia comece com céu parcialmente nublado a claro. Porém, de tarde podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas.

A umidade relativa do ar oscila entre 75% e 35%.