Termômetros oscilam entre 34ºC e 24ºC nesta quarta em Aquidauana

Clima
De tarde podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas
Os termômetros devem oscilar entre 34ºC e 24ºC nesta quarta-feira (6) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Além disso, a previsão é de que o dia comece com céu parcialmente nublado a claro. Porém, de tarde podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas.
A umidade relativa do ar oscila entre 75% e 35%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS