Atendimento gratuito contra hanseníase continua nesta sexta em Aquidauana

Os atendimentos da carreta da saúde Roda-Hans continuam nesta sexta-feira (8) estará em Aquidauana. A carreta oferece consultas, exames e tratamentos gratuitos, além de muita informação sobre hanseníase.

Os atendimentos são realizados no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada na Rua Giovane Toscano de Brito esquina com a rua Oscar Trindade de Barros, na Vila Santa Terezinha.

Os horários dos atendimentos são das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. Todos os cidadãos que procurarem atendimento na carreta devem levar o RG e o cartão SUS.

Além disso, profissionais da área da saúde pública passarão por um treinamento, na cidade de Aquidauana, com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos técnicos em relação ao combate à doença. A capacitação será realizada em parceria com a Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos.

Os sintomas da hanseníase incluem manchas claras ou vermelhas na pele com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés.

Carreta - A Carreta da Saúde é um dos principais projetos de erradicação da doença no país, sendo responsável por cerca de 25% de todos os diagnósticos realizados. Trata-se de um caminhão itinerante com cinco consultórios e um laboratório que percorre estados brasileiros, oferecendo atendimento gratuito, exames e esclarecimentos.

Após o diagnóstico, os pacientes recebem o tratamento completo por meio de medicamentos da Novartis doados à Organização Mundial da Saúde (OMS), que os repassa a países como o Brasil. O tratamento poliquimioterapia (PQT), que está disponível gratuitamente em toda a rede pública do Brasil, cura a hanseníase, interrompe sua transmissão e previne as deformidades.

O projeto é resultado de uma parceria com o Ministério da Saúde, com apoio do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), do CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), e da Novartis, que buscam a erradicação da doença até 2020.

O Brasil está em segundo lugar no ranking de países com novos casos de hanseníase, segundo dados da OMS. No entanto, há uma redução de 34,1% no número de novos casos diagnosticados no país entre 2006 e 2015.

A hanseníase, comumente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, que lesiona os nervos periféricos e reduz a sensibilidade da pele. Geralmente, o distúrbio ocasiona manchas esbranquiçadas em áreas como mãos, pés e olhos, mas também pode afetar todas as áreas do corpo.

*Com informações de Francis Leone