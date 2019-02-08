Dupla é presa suspeita de furtar carteira em Aquidauana

Crime
Caso aconteceu ontem (7) na Vila Humbelina
Dois homens foram presos na tarde de ontem (7) suspeitos de furtar uma carteira, na Vila Humbelina, em Aquidauana.
A prisão ocorreu depois que equipe da Radio Patrulha do 7º Batalhão da PM recebeu a denúncia onde a vítima relatou que, percebeu o momento exato que os suspeitos – de 42 e 47 anos - se aproximaram, e um deles retirou a carteira de seu bolso, fugindo em seguida levando seus documentos pessoais e uma quantia em dinheiro.
Com as informações, os policiais militares realizaram rondas pelo bairro, encontrando os suspeitos em locais distintos, no mesmo bairro. Ao serem questionados, assumiram o crime e indicaram o local onde jogaram a carteira.
A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia local.
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