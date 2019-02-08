Dupla é presa suspeita de furtar carteira em Aquidauana

Dois homens foram presos na tarde de ontem (7) suspeitos de furtar uma carteira, na Vila Humbelina, em Aquidauana.

A prisão ocorreu depois que equipe da Radio Patrulha do 7º Batalhão da PM recebeu a denúncia onde a vítima relatou que, percebeu o momento exato que os suspeitos – de 42 e 47 anos - se aproximaram, e um deles retirou a carteira de seu bolso, fugindo em seguida levando seus documentos pessoais e uma quantia em dinheiro.

Com as informações, os policiais militares realizaram rondas pelo bairro, encontrando os suspeitos em locais distintos, no mesmo bairro. Ao serem questionados, assumiram o crime e indicaram o local onde jogaram a carteira.

A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia local.