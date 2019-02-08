Mulher de 53 anos é picada por escorpião em Aquidauana

Mulher de 53 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de ter sido picada por um escorpião em Aquidauana. O caso aconteceu ontem (7), em residência localizada na Rua Toro Nakayama, na Vila Cidade Nova.

Segundo os militares, a vítima disse que estava deitada no chão da casa quando sentiu a picada na lombar.

Os bombeiros foram chamados e quando chegaram no local, a mulher reclamava de fortes dores na região onde foi atacada.

Ela foi socorrida para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Anastácio – Na cidade vizinha, uma moradora procurou a reportagem depois de achar um escorpião no berço da filha, na terça-feira (5). Segundo ela, terrenos em situação de abandono contribuem para o surgimento dos escorpiões.

*Com informações de Francis Leone