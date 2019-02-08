Mulher de 53 anos é picada por escorpião em Aquidauana

Perigo
O caso aconteceu ontem (7), em residência localizada na Rua Toro Nakayama, na Vila Cidade
Mulher de 53 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de ter sido picada por um escorpião em Aquidauana. O caso aconteceu ontem (7), em residência localizada na Rua Toro Nakayama, na Vila Cidade Nova.
Segundo os militares, a vítima disse que estava deitada no chão da casa quando sentiu a picada na lombar.
Os bombeiros foram chamados e quando chegaram no local, a mulher reclamava de fortes dores na região onde foi atacada.
Ela foi socorrida para o Pronto Socorro de Aquidauana.
Anastácio – Na cidade vizinha, uma moradora procurou a reportagem depois de achar um escorpião no berço da filha, na terça-feira (5). Segundo ela, terrenos em situação de abandono contribuem para o surgimento dos escorpiões.
*Com informações de Francis Leone
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