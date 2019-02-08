Sem previsão de chuva, termômetros podem alcançar até 37°C hoje em Aquidauana

Clima
A manhã deve ser de céu claro a parcialmente nublado
O calorão continua e os termômetros podem marcar até 37°C nesta sexta-feira (8) em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A mínima não deve ficar abaixo de 25°C.
A manhã deve ser de céu claro a parcialmente nublado. A má notícia é que ao contrário dos outros dias não há previsão de chuva para hoje.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 40%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS