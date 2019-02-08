Sem previsão de chuva, termômetros podem alcançar até 37°C hoje em Aquidauana

O calorão continua e os termômetros podem marcar até 37°C nesta sexta-feira (8) em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A mínima não deve ficar abaixo de 25°C.

A manhã deve ser de céu claro a parcialmente nublado. A má notícia é que ao contrário dos outros dias não há previsão de chuva para hoje.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 40%.