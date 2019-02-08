Trio agride e assalta jovem de 20 anos em Aquidauana

Jovem de 20 anos foi agredido e assaltado por três homens ainda não identificados pela polícia. O caso aconteceu no fim da manhã de ontem (7) na Rua Ovídeo Costa, na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Segundo o registro da polícia, a vítima relatou que estava de bicicleta pela rua quando foi abordada pelos três suspeitos.

Em seguida, um deles perguntou o nome do jovem, mas por não entender a pergunta a vítima foi agredida com um soco no rosto. Neste momento, o trio anunciou o assalto pedindo carteira e celular do rapaz.

Assustado, a vítima fugiu no lugar onde foi abordado, contudo acabou deixando sua bicicleta.

Na sequência, a vítima encontrou uma viatura da Policia Militar e relatou o que tinha acontecido. Os militares chegaram a patrulhar toda a área, mas não encontram os bandidos.

O caso foi registrado como roubo qualificado pelo concurso de pessoas.