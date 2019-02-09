Espancada pelo marido, mulher pede ajuda do orelhão em Aquidauana

Mulher de 35 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de ter sido espancada pelo próprio marido em Aquidauana. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (9), por volta das 5h.

Segundo registro dos militares, a mulher ligou de um orelhão para os bombeiros pedindo ajuda, pois estava sentindo fortes dores pelo corpo.

No local, os militares viram que ela estava com hematomas por todo o corpo, os quais a vítima disse que foram causados pelo seu marido.

Não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos ou o que motivou o suspeito a agredi-la, apenas que o homem não foi encontrado.

*Com informações de Francis Leone