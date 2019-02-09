Termômetros podem alcançar até 38°C neste sábado em Aquidauana

Este sábado será de muito calor em Aquidauana e Anastácio. Isso porque, os termômetros podem alcançar até 38°C, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia começou com céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva para os dois municípios. Além disso, a temperatura mínima não deve ficar abaixo de 25°C.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 35%.