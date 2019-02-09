Termômetros podem alcançar até 38°C neste sábado em Aquidauana

Clima
Não há previsão de chuva
Este sábado será de muito calor em Aquidauana e Anastácio. Isso porque, os termômetros podem alcançar até 38°C, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia começou com céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva para os dois municípios. Além disso, a temperatura mínima não deve ficar abaixo de 25°C.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 35%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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