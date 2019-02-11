CCAA de Aquidauana premia novos alunos com descontos conforme sua pontuação em teste

São vários desafios na vida de quem pretende alcançar grandes objetivos, sejam estes pessoais ou profissionais. Um deles, sem dúvida, é o aprendizado de uma nova língua, um idioma a mais que possibilite expandir seus conhecimentos e conquistar seus sonhos. O CCAA de Aquidauana, há mais de 14 anos tem amplo know-how no ensino de inglês e espanhol na cidade. O sistema de aprendizado é único, fazendo com que os estudantes possam ter uma verdadeira experiência de imersão na língua estrangeira.

Conforme explica a dona da unidade de Aquidauana, Daiane Friedrich, o método de ensino é voltado a diversos públicos, mas de forma individualizada, conforme os sonhos e metas que o aluno deseja alcançar. “Aqui no CCAA, nós oferecemos aulas demonstrativas gratuitas, justamente para que o futuro estudante possa conhecer a nossa metodologia de ensino, nosso material e sua eficácia comprovada”, ressaltou.

Daiane ainda esclarece que a equipe de professores é altamente qualificada e a unidade é certificada a aplicar testes de proficiência internacional exigidos na maioria dos processos seletivos, tanto no mercado de trabalho, quanto em universidades no exterior. “Aplicamos o TOEFL (Test of English as a Foreign Language), exame de proficiência em inglês mais conhecido e respeitado no mundo, além de ser reconhecido por mais de nove mil instituições de ensino superior, universidades e agências em mais de 130 países.”

Neste período de matrículas e início das aulas, o CCAA também dá um passo à frente com condições especiais para aqueles que sempre pretenderam aprender uma nova língua ou reciclar seus conhecimentos, mas que ainda não haviam vislumbrado essa oportunidade.

Vestibulinho

O CCAA oferece uma prova para testar os conhecimentos daqueles que desejam ingressar no aprendizado do inglês ou espanhol. Basta fazer um teste de aptidão e o desconto será dado conforme a pontuação obtida. “É uma maneira de estimular os novos estudantes que ainda não conhecem o nosso método de ensino”, ilustra Daiane.

Indicação premiada

Além do vestibulinho, a indicação premiada também favorece a matrícula de novos estudantes e daqueles que já frequentam a escola e indicam outro amigo para aprender um novo idioma. Nessa modalidade, tanto quem indica quanto quem recebe a indicação ganha uma mensalidade, cada. As turmas são às segundas e quartas-feiras e terças e quintas-feiras.

Modalidade Business

É inegável a importância de saber outros idiomas para se destacar no mercado. Por isso, o CCAA de Aquidauana oferece o curso de Business. Em apenas dois anos e meio, o estudante que tem a pretensão de aplicar seus conhecimentos em sua carreira profissional garante fluência e destaque entre a concorrência.

“Essa modalidade de ensino é bem bacana pois dá uma base sólida do inglês sem que o estudante faça todo o curso regular. Como é específico, atinge exatamente o objetivo daqueles que se preocupam com uma boa formação acadêmica, pretendem realizar intercâmbios e se destacar no mercado de trabalho. Universitários também têm desconto especial, basta falar com a gente”, informa a dona do CCAA.

Daiane ainda acrescenta que, conforme o objetivo do estudante, o CCAA está de portas abertas para ajudá-lo a se desenvolver para realizar seu proposito de vida. “Aqui já passaram estudantes que almejaram e conquistaram os seus sonhos. Exemplos disso, são alunos nossos aprovados no programa Jovens Embaixadores, iniciativa da Embaixada dos EUA com setores públicos e privados do Brasil através de intercâmbio, outros obtiveram o TOEFL para ingressar em cursos de mestrado e doutorado fora do país, entre tantos outros que atingiram suas metas no aprendizado de uma nova língua estrangeira”, finalizou.

Serviço

O CCAA Aquidauana fica na Rua Assis Ribeiro, esquina com a Rua Pandiá Calógeras, no Bairro Alto. Mais informações através do telefone: (67) 3241-5699 ou (67) 3241-5377.