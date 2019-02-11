Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:37

Buscar

Últimas notícias
X

Educação & Negócios

CCAA de Aquidauana premia novos alunos com descontos conforme sua pontuação em teste

Escola de idiomas recebe estudantes de todas as idades e os prepara conforme os seus objetivos

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/02/2019 às 17:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
ccaa-6-02-19-4
ccaa-6-02-19
ccaa-fotos-novas-1
ccaa-6-02-19-1
ccaa-6-02-19-3
ccaa-6-02-19-2

São vários desafios na vida de quem pretende alcançar grandes objetivos, sejam estes pessoais ou profissionais. Um deles, sem dúvida, é o aprendizado de uma nova língua, um idioma a mais que possibilite expandir seus conhecimentos e conquistar seus sonhos. O CCAA de Aquidauana, há mais de 14 anos tem amplo know-how no ensino de inglês e espanhol na cidade. O sistema de aprendizado é único, fazendo com que os estudantes possam ter uma verdadeira experiência de imersão na língua estrangeira.

Conforme explica a dona da unidade de Aquidauana, Daiane Friedrich, o método de ensino é voltado a diversos públicos, mas de forma individualizada, conforme os sonhos e metas que o aluno deseja alcançar. “Aqui no CCAA, nós oferecemos aulas demonstrativas gratuitas, justamente para que o futuro estudante possa conhecer a nossa metodologia de ensino, nosso material e sua eficácia comprovada”, ressaltou.

Daiane ainda esclarece que a equipe de professores é altamente qualificada e a unidade é certificada a aplicar testes de proficiência internacional exigidos na maioria dos processos seletivos, tanto no mercado de trabalho, quanto em universidades no exterior. “Aplicamos o TOEFL (Test of English as a Foreign Language), exame de proficiência em inglês mais conhecido e respeitado no mundo, além de ser reconhecido por mais de nove mil instituições de ensino superior, universidades e agências em mais de 130 países.”

Neste período de matrículas e início das aulas, o CCAA também dá um passo à frente com condições especiais para aqueles que sempre pretenderam aprender uma nova língua ou reciclar seus conhecimentos, mas que ainda não haviam vislumbrado essa oportunidade.

Vestibulinho

O CCAA oferece uma prova para testar os conhecimentos daqueles que desejam ingressar no aprendizado do inglês ou espanhol. Basta fazer um teste de aptidão e o desconto será dado conforme a pontuação obtida. “É uma maneira de estimular os novos estudantes que ainda não conhecem o nosso método de ensino”, ilustra Daiane.

Indicação premiada  

Além do vestibulinho, a indicação premiada também favorece a matrícula de novos estudantes e daqueles que já frequentam a escola e indicam outro amigo para aprender um novo idioma. Nessa modalidade, tanto quem indica quanto quem recebe a indicação ganha uma mensalidade, cada. As turmas são às segundas e quartas-feiras e terças e quintas-feiras.

Modalidade Business

É inegável a importância de saber outros idiomas para se destacar no mercado. Por isso, o CCAA de Aquidauana oferece o curso de Business. Em apenas dois anos e meio, o estudante que tem a pretensão de aplicar seus conhecimentos em sua carreira profissional garante fluência e destaque entre a concorrência.

“Essa modalidade de ensino é bem bacana pois dá uma base sólida do inglês sem que o estudante faça todo o curso regular. Como é específico, atinge exatamente o objetivo daqueles que se preocupam com uma boa formação acadêmica, pretendem realizar intercâmbios e se destacar no mercado de trabalho. Universitários também têm desconto especial, basta falar com a gente”, informa a dona do CCAA.

Daiane ainda acrescenta que, conforme o objetivo do estudante, o CCAA está de portas abertas para ajudá-lo a se desenvolver para realizar seu proposito de vida. “Aqui já passaram estudantes que almejaram e conquistaram os seus sonhos. Exemplos disso, são alunos nossos aprovados no programa Jovens Embaixadores, iniciativa da Embaixada dos EUA com setores públicos e privados do Brasil através de intercâmbio, outros obtiveram o TOEFL para ingressar em cursos de mestrado e doutorado fora do país, entre tantos outros que atingiram suas metas no aprendizado de uma nova língua estrangeira”, finalizou.

Serviço

O CCAA Aquidauana fica na Rua Assis Ribeiro, esquina com a Rua Pandiá Calógeras, no Bairro Alto. Mais informações através do telefone: (67) 3241-5699 ou (67) 3241-5377.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo