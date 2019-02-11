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Inscrições para transferência e portadores de diploma se encerram nesta terça

São ofertadas 362 vagas em cursos de graduação. Inscrição deve ser feita pessoalmente nos campi do IFMS

Daniele Valentin

Publicado em 11/02/2019 às 17:42

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Estão abertas até esta terça-feira, 12, as inscrições no processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) que oferta 362 vagas em cursos de graduação para portadores de diploma e transferências interna e externa nos dez campi da instituição. 

O interessado deve fazer a inscrição pessoalmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus no qual pretende fazer o curso. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis no edital de abertura do processo seletivo, publicado na Central de Seleção do IFMS.

São oferecidas 16 opções de cursos, entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter diploma de nível superior (portador de diploma), estar cursando graduação em outra instituição de ensino (transferência externa), ou ser estudante do IFMS que queira se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento (transferência interna).

No ato da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Portador de diploma e transferência externa: requerimento de inscrição (em duas vias), cópias e originais do RG, CPF, diploma de ensino superior (portador de diploma), comprovante de matrícula recente (transferência externa), histórico acadêmico/escolar (com cargas horárias das disciplinas e notas) e ementa das disciplinas.

Transferência interna: cópias do RG, CPF, histórico escolar e uma carta pessoal informando os motivos da transferência.

Seleção - A classificação dos inscritos será feita com base no histórico escolar e nas ementas.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 19 de fevereiro, e o final no dia 22, com matrículas até o dia 25.

Candidatos não convocados na primeira chamada irão compor uma lista de espera, que poderá ser utilizada para o preenchimento das possíveis vagas remanescentes.

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