Aquidauanense conquista medalha de prata em campeonato de Jiu-Jítsu em SC

A aquidauanense lutadora de jiu-jítsu Thays Mardegan, 26 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Sul Brasileiro realizado em Florianópolis (SC).

Para a atleta, a conquista é valiosa considerando que a competição reunião atletas de alto nível por ser um campeonato da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu), a maior federação mundial.

“Valeu muito a experiência! Agora sigo representando Mato Grosso do Sul, buscando visibilidade fora do país. Já sou campeã brasileira, meu foco agora é chegar no mundial”, destaca Thays.

*Com informações de Francis Leone