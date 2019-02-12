Família convida amigos para missa de 7º dia de Rosa Tomazini Berto

Os filhos de Rosa Tomazini Berto convidam os amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento. Marcada para às 19h, desta quarta-feira (13), a celebração acontece na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Alto.

Rosa era moradora de Aquidauana e a filha Elisabete Berto, dona da Loja La Luna, agradece em nome da família aos que puderem estar presentes.