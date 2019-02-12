Família convida amigos para missa de 7º dia de Rosa Tomazini Berto

Aquidauana
Celebração acontecerá na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Alto
Os filhos de Rosa Tomazini Berto convidam os amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento. Marcada para às 19h, desta quarta-feira (13), a celebração acontece na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Alto.
Rosa era moradora de Aquidauana e a filha Elisabete Berto, dona da Loja La Luna, agradece em nome da família aos que puderem estar presentes.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS