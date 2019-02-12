“Figuraça” em Aquidauana, Adão Luzardo Mazuí morre aos 57 anos

Luto
Ele tratava uma pneumonia mas, teve complicações
Uma das figuras mais conhecidas em Aquidauana e região, Adão Luzardo Mazuí morreu ontem (11). Ele tratava uma pneumonia, mas teve complicações.
Adão tinha recém completado 57 anos no dia 17 do mês passado. Além disso, ainda estava de luto pela morte da mãe, ocorrida há cerca de três meses.
Querido por todos, Adão fazia amigos por onde passava e chegou a integrar a equipe do Jornal O Pantaneiro.
Adão está sendo velado na Pax Vila de Anastácio, em frente ao hospital. O enterro está previsto para as 15h desta terça-feira (12).
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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