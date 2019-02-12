“Figuraça” em Aquidauana, Adão Luzardo Mazuí morre aos 57 anos

Uma das figuras mais conhecidas em Aquidauana e região, Adão Luzardo Mazuí morreu ontem (11). Ele tratava uma pneumonia, mas teve complicações.

Adão tinha recém completado 57 anos no dia 17 do mês passado. Além disso, ainda estava de luto pela morte da mãe, ocorrida há cerca de três meses.

Querido por todos, Adão fazia amigos por onde passava e chegou a integrar a equipe do Jornal O Pantaneiro.

Adão está sendo velado na Pax Vila de Anastácio, em frente ao hospital. O enterro está previsto para as 15h desta terça-feira (12).