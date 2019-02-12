Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Maria Aparecida Leite Lopes

O jornal O Pantaneiro lamenta a morte da servidora aposentada Maria Aparecida Leite Lopes. A moradora de Aquidauana estava internada no Hospital Geral El Kadri, em Campo Grande, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação), de Aquidauana, também publicou nota de pesar ao falecimento da aposentada.

O óbito foi registrado na madrugada desta terça-feira (12). O corpo foi trazido para Aquidauana e será velado na capela da Pax Universal (Próximo ao Cemitério). O quadro clínico de Maria Aparecida era considerado grave.