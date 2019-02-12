Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Maria Aparecida Leite Lopes

Aquidauana
Servidora aposentada estava internada em Campo Grande após sofrer um AVC
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte da servidora aposentada Maria Aparecida Leite Lopes. A moradora de Aquidauana estava internada no Hospital Geral El Kadri, em Campo Grande, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).
O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação), de Aquidauana, também publicou nota de pesar ao falecimento da aposentada.
O óbito foi registrado na madrugada desta terça-feira (12). O corpo foi trazido para Aquidauana e será velado na capela da Pax Universal (Próximo ao Cemitério). O quadro clínico de Maria Aparecida era considerado grave.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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