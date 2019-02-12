PM captura dois foragidos da Justiça em Aquidauana

Dois foragidos da Justiça foram capturados ontem (11) após abordagens realizadas pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana. De acordo com o Sistema de Checagens da Segurança Pública, ambos tinham “Mandados de Prisões” expedidos pela Justiça.

Segundo divulgado pela assessoria de comunicação da PM, a mulher de 45 anos foi capturada no Centro da cidade, por volta das 13h. Sua atitude de “mudar de direção” assim que viu a guarnição de serviço se aproximando, causou suspeita nos policiais militares, que decidiram abordá-la e, consequentemente, constatar sua pendência.

Já o homem de 39 anos, caminhava pela Vila Trindade por volta das 17h30, quando demonstrou certo nervosismo ao ver a viatura. Ao ser abordado foi verificada sua restrição de liberdade.

Diante dos fatos, ambos foram entregues à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.