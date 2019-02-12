Prefeitura oferecerá cursos gratuitos em Aquidauana; saiba como participar

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Aquidauana promoveu, nesta segunda-feira (11), o curso sobre noções básicas em primeiros socorros.

A engenheira de segurança no trabalho e instrutora do Senar, Clariane Carvalho Maximovitch, esclareceu que conhecimento em primeiros socorros devem englobar todas as pessoas, seja em procedimentos para cuidar de queimaduras, fraturas, cortes ou condições mais graves.

Interessado? Os moradores de Aquidauana que se interessam em participar podem se informar no Núcleo de Geração de Renda (em frente a escola CAIC), na Rua Francisco Alves ou pelo telefone (67) 3241-8056.