PM estoura boca de fumo e prende homem em flagrante por tráfico em Aquidauana

Homem de 49 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de ontem (12) no Bairro Alto em Aquidauana.

Segundo o registro da polícia, denúncia anônima informou a PM (Polícia Militar) de que o suspeito estava vendendo drogas em sua residência.

Quando equipe chegou no local viu que o homem estava sentado na varanda e correu para dentro ao ver os militares.

O fato motivou uma abordagem e após revista a polícia encontrou cerca de 1 quilo de maconha corta e pronta para venda, além de petrechos usados na preparação do entorpecente.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Aquidauana.