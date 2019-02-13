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Prefeitura de Aquidauana empossa aprovados em concurso público de 2016

Novos servidores municipais terão o prazo de até 30 dias após a posse para iniciarem suas funções

Daniele Valentin

Publicado em 13/02/2019 às 18:00

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Candidatos aprovados em todas as etapas do Concurso Público da Prefeitura de Aquidauana de 2016 tomaram posse dos cargos na manhã desta quarta-feira (13). O certame se encerrou no dia 24 de novembro de 2018.

Foram convocados para a posse, seis assistentes pedagógicos, um professor de matemática, um professor de língua portuguesa, dois agentes de vigilância sanitária, um agente comunitário de saúde, dois dentistas de ESFs, uma técnica em podologia e uma técnica em enfermagem. 

Os professores e assistentes pedagógicos assinaram seus termos de posse em cerimônia na Secretaria Municipal de Educação, sendo recebidos pela secretária municipal da pasta, Ivone Nemer e equipe. 

Na sequência, na Secretaria Municipal de Saúde, os demais candidatos tomaram posse de seus cargos na pasta, conhecendo a estrutura de gestão e coordenação da secretaria e foram recepcionados para posse pela secretária municipal Ana Lúcia Guimarães (Tuca) e equipe. As posses foram conduzidas pela diretora do Núcleo de Atendimento ao Servidor, Silvana Lopes.

Os novos servidores municipais terão o prazo de até 30 dias após a posse para iniciarem suas funções junto às secretarias em que foram empossados e passarão por um período de 36 meses de estágio probatório, com avaliações periódicas de desempenho, assiduidade e aptidão, previstas em lei.

Conforme dados da Escola de Governo Municipal, com as posses realizadas hoje, a Administração Municipal encerra as convocações do Concurso Público Provas e Títulos/2016, no qual foram ofertadas 424 vagas para cargos do quadro de pessoal efetivo de vários níveis de escolaridade.

Com informações da Agecom*

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