Prefeitura de Aquidauana empossa aprovados em concurso público de 2016

Candidatos aprovados em todas as etapas do Concurso Público da Prefeitura de Aquidauana de 2016 tomaram posse dos cargos na manhã desta quarta-feira (13). O certame se encerrou no dia 24 de novembro de 2018.

Foram convocados para a posse, seis assistentes pedagógicos, um professor de matemática, um professor de língua portuguesa, dois agentes de vigilância sanitária, um agente comunitário de saúde, dois dentistas de ESFs, uma técnica em podologia e uma técnica em enfermagem.

Os professores e assistentes pedagógicos assinaram seus termos de posse em cerimônia na Secretaria Municipal de Educação, sendo recebidos pela secretária municipal da pasta, Ivone Nemer e equipe.

Na sequência, na Secretaria Municipal de Saúde, os demais candidatos tomaram posse de seus cargos na pasta, conhecendo a estrutura de gestão e coordenação da secretaria e foram recepcionados para posse pela secretária municipal Ana Lúcia Guimarães (Tuca) e equipe. As posses foram conduzidas pela diretora do Núcleo de Atendimento ao Servidor, Silvana Lopes.

Os novos servidores municipais terão o prazo de até 30 dias após a posse para iniciarem suas funções junto às secretarias em que foram empossados e passarão por um período de 36 meses de estágio probatório, com avaliações periódicas de desempenho, assiduidade e aptidão, previstas em lei.

Conforme dados da Escola de Governo Municipal, com as posses realizadas hoje, a Administração Municipal encerra as convocações do Concurso Público Provas e Títulos/2016, no qual foram ofertadas 424 vagas para cargos do quadro de pessoal efetivo de vários níveis de escolaridade.

Com informações da Agecom*