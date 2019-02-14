Previsão é de mais chuva para está quinta-feira em Aquidauana

Clima
No entanto, termômetros podem alcançar até 31°C
Mesmo com os termômetros podendo alcançar até 31°C, a quinta-feira deverá ser chuvosa, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O céu deve permanecer nublado até de noite e podem ocorrer fortes pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 23°C e a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 50%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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