Previsão é de mais chuva para está quinta-feira em Aquidauana

Mesmo com os termômetros podendo alcançar até 31°C, a quinta-feira deverá ser chuvosa, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O céu deve permanecer nublado até de noite e podem ocorrer fortes pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 23°C e a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 50%.