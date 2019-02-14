Projeto levado à Câmara pode trazer investimentos ao esporte de base em Aquidauana

Na última semana, os vereadores de Aquidauana conheceram o projeto de futebol "Forjando Campeões" e debateram a possibilidade de novos investimentos ao esporte de bate em Aquidauana.

O encontro reuniu o presidente da Fema, Plínio de Góes, presidente do Aquidauanense Futebol Clube, João Garcia Ferreira e o professor Anderson Maciel dos Santos, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e que atua na elaboração de projetos sociais junto ao MDS (Ministério do Desenvolvimento Social).

O professor explicou o que pretende fazer pelo esporte de base e que o projeto abrange até aulas de reforço. O projeto Forjando Campeões atende o futebol nas categorias Sub 13, Sub 15, sub 17 e Sub 20 com treinamento e competição priorizando atletas não profissionais.

Com o objetivo de integrar jovens atletas, a proposta contemplam crianças e adolescentes, inclusive com aulas de reforço escolar, Inglês e Informática (TI) através do Instituto Semear.

Aquidauana - A proposta é colocar uma estrutura de trabalho no município para captar recursos junto a patrocinadores e lei de Incentivo ao Esporte e atender 300 jovens. "A caminhada é longa, mas sabemos onde queremos chegar, afinal o projeto não é simples, mas é viável”, frisou o professor Anderson Maciel.

Participou da reunião o vereador, presidente da Câmara de Aquidauana Mauro do Atlântico e os vereadores Sebastião Rodrigues dos Santos, Professor Gabriel, Cláudio Alviço, Edinho Grance e Agnaldo da Saúde.