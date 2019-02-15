Com apenas um PM na fiscalização do Centro, vereadores pedem concurso para agente de trânsito

Na última sessão da Câmara Municipal de Aquidauana, quarta-feira (13), os vereadores sugeriram a abertura de concurso para o cargo de Agente de Trânsito, regulamentando e disciplinando as atividades.

A proposta dos veredores Edinho Grande, Gabriel, Sebastião do Taboco, Aguinaldo da Silva, Youssef Saliba, Marcelo Garcia e Nilson Pontim foi apresentada em plenário e enviada ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro.

Os parlamentares justificam o pedido, diante da necessidade de fiscalização constante no Centro e da atual sobrecarga de apenas um policial militar, responsável pela supervisão de infrações.

Com o concurso público novos servidores atenderiam a demanda. A formação dos referidos Agentes Municipais está respaldada pela resolução do Denatran (Departamento Nacional de Transito).

Segundo informações do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Aquidauana e Policia Militar, no período de janeiro a dezembro de 2018 houve a notificação de 823 infrações, sendo que 263, de competência do Município.

No mês de janeiro de 2019 foram constatadas um total de 211 infrações, sendo 93 de competência do Município. Os vereadores enfatizaram a necessidade de que a sugestão seja acatada pelo Poder Executivo Municipal.