Jovem de 18 anos é preso com maconha em praça de Aquidauana

Drogas
Fato ocorreu na noite de ontem (14)
Jovem de 18 anos foi preso com maconha na noite de ontem (14) na praça central de Aquidauana.
Segundo o boletim de ocorrência, o flagrante foi realizado pela Polícia Militar, que patrulhava a região.
O rapaz estava sendo em um dos bancos da praça, sozinho. A PM o abordou e após revista conseguiu encontrar uma porção de maconha no bolso dele.
Questionado, o menino disse que a droga era para consumo próprio. Além da maconha, os policiais também encontraram um isqueiro e papel de seda.
O jovem foi levado para a delegacia onde assinou termo e em seguida foi liberado. A ocorrência foi registrada como portar drogas para consumo pessoal.
*Com informações Programa na Mira com Ronaldo Regis
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