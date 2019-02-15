Jovem de 18 anos é preso com maconha em praça de Aquidauana

Jovem de 18 anos foi preso com maconha na noite de ontem (14) na praça central de Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, o flagrante foi realizado pela Polícia Militar, que patrulhava a região.

O rapaz estava sendo em um dos bancos da praça, sozinho. A PM o abordou e após revista conseguiu encontrar uma porção de maconha no bolso dele.

Questionado, o menino disse que a droga era para consumo próprio. Além da maconha, os policiais também encontraram um isqueiro e papel de seda.

O jovem foi levado para a delegacia onde assinou termo e em seguida foi liberado. A ocorrência foi registrada como portar drogas para consumo pessoal.

*Com informações Programa na Mira com Ronaldo Regis