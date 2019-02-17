Calorão volta e termômetros podem atingir até 34°C neste domingo em Aquidauana

A trégua da chuva abriu novamente espaço para o calorão em Aquidauana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros podem alcançar até 34°C neste domingo em Aquidauana e Anastácio.

O dia deve permanecer com sol claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 45%.