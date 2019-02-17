Calorão volta e termômetros podem atingir até 34°C neste domingo em Aquidauana

Clima
Não há previsão de chuva
A trégua da chuva abriu novamente espaço para o calorão em Aquidauana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros podem alcançar até 34°C neste domingo em Aquidauana e Anastácio.
O dia deve permanecer com sol claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 45%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS