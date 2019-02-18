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Merenda em dia

Mais de 4,5 mil alunos voltam às aulas, mas kits escolares e uniformes só em março

Os kits escolares serão entregues junto ao uniforme, segundo a secretária de educação

Daniele Valentin

Publicado em 18/02/2019 às 16:40

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Sem receber o kit personalizado de materiais e o uniforme, 4.582 alunos iniciaram nesta segunda-feira (18) o ano letivo de 2019 nas escolas municipais e centros de educação infantil em Aquidauana. 

Ao jornal O Pantaneiro, a secretária de Educação Ivone Nemer explicou que os uniformes e kit escolares ainda estão em processo de licitação, mas a previsão é de entrega até março, no entanto, garante que a merenda está em dia nas escolas

Divididos em áreas, o quantitativo inicial de alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) ultrapassa os 4,5 mil estudantes, sendo 1208 na área urbana, 1693 nos Cmeis, 933 na área indígena, 473 nos distritos e 275 alunos na Escola Pantaneira.

O CMEI (Centro Municipal Educação Infantil) José Rodolfo Falcão, por exemplo, começou o ano com 169 alunos matriculados. Já o CMEI Ademir Brites conta com o maior número de alunos, 267.

A secretaria explica que alguns pais foram orientados a procurar a unidade Enio Cabral, por conta da proximidade, e unidade soma 142 matriculados.

 

 

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