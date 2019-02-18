Motociclista fica ferido ao perder controle e cair em Aquidauana

Acidente
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (18)
Homem ficou ferido depois de perder o controle da direção da motocicleta que pilotava na manhã desta segunda-feira (18) no Bairro Guanandy, em Aquidauana.
Segundo apurado pelo O Pantaneiro, a vítima tem aproximadamente 23 anos e pilotava uma Honda CB 300.
O rapaz sofreu escoriações pelo corpo e foi levado para o Pronto Socorro.
*Com informações de Francis Leone
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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