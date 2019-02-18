Motociclista fica ferido ao perder controle e cair em Aquidauana

Homem ficou ferido depois de perder o controle da direção da motocicleta que pilotava na manhã desta segunda-feira (18) no Bairro Guanandy, em Aquidauana.

Segundo apurado pelo O Pantaneiro, a vítima tem aproximadamente 23 anos e pilotava uma Honda CB 300.

O rapaz sofreu escoriações pelo corpo e foi levado para o Pronto Socorro.

*Com informações de Francis Leone